Una fiaccolata per non dimenticare Luigi Izzo, il barbiere 38enne ucciso per aver difeso in fratello in una rissa in un bar a Castel Volturno. Il corteo si radunerà domenica, 5 febbraio, alle ore 17, nel luogo in cui si consumò l’omicidio.

Barbiere ucciso a Castel Volturno: una fiaccolata per non dimenticare Luigi

“In occasione della ricorrenza dei tre mesi dalla tragica scomparsa del nostro amato fratello Luigi Izzo, chiediamo a tutti voi di restarci vicini ancora una volta”, fanno sapere in un post su Facebook i familiari della vittima.

“Domenica 5 febbraio ci raccoglieremo in una fiaccolata in memoria di Luigi, per chiedere ancora una meritata giustizia!