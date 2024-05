Ancora le strisce blu nel mirino dell’opposizione. Il consigliere di Forza Italia, Giovanni Pirozzi, dove aver passato sotto i radar gli stalli realizzati nei pressi della biblioteca comunale, questa volta ha esaminato quelli del parcheggio della Pro Loco, in pieno centro, a due passi da piazza Annunziata. “Neanche queste sono a norma”.

Giugliano, sotto esame le strisce blu di fronte alla Pro Loco: “Più corte della norma”

Armato di metro, il politico ha misurato la lunghezza delle strisce blu, che sarebbero più corte rispetto a quanto prevede la normativa in vigore. “Sono troppo corte – si legge in un post al vetriolo – sono da cancellare. La normativa impone una lunghezza minima di 450 cm (D.P.R. 495/1992 art.149) mentre quelle che mi sono premurato di misurare variano da una lunghezza di 320 cm e 370 cm”.

Da qui una bordata di domande rivolte all’amministrazione: “Queste strisce blu, che nulla stanno dando al commercio ma risultano solo un’ulteriore tassa sui giuglianesi, qualcuno le ha verificate? Le ha collaudate? Se sì chi, come e quando? Se no a che titolo si stanno tassando da 10 mesi i cittadini?”

Infine, Pirozzi conclude il post annunciando battaglia: “A distanza di 8 mesi dall’incontro che abbiamo avuto come minoranza per la questione strisce blu, come sempre, l’amministrazione tace. Tutte queste domande meritano delle risposte, quelle che chiederò da domani all’Assessore ed al comandante del corpo di Polizia Municipale”.