Scoppia un nuovo caso “mini strisce blu” a Giugliano. Lo scorso ottobre la denuncia arrivò per gli stalli all’esterno della biblioteca in via Verdi che erano più stretti della norma. Stavolta a finire nell’occhio del ciclone sono le strisce disegnate dalla ditta che si occupa del servizio di sosta a pagamento nel parcheggio di Corso Campano, all’esterno della Pro Loco. E sono, stando alla denuncia del consigliere comunale Giovanni Pirozzi, “troppo corte, non a norma e da cancellare”. L’esponente di centrodestra, nuovamente con metro alla mano, ha misurato gli stalli ed ecco la “sorpresa”. In alcuni casi ad accorciare lo spazio per le auto c’è anche la presenza di alcuni pali.

Quando è scoppiato il caso degli stalli all’esterno della biblioteca, la ditta ha poi “rimediato” cancellandoli con della vernice nera. Ora nei prossimi giorni si capirà se anche qui ci sarà un intervento per ovviare al pasticcio. “A breve faremo il collaudo di tutti gli stalli anche all’esito delle modifiche che abbiamo studiato” replica l’assessore alla Viabilità Angelo Abbate.