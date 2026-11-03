Momenti di tensione a Cardito, dove un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo aver seminato il caos nell’abitazione della madre e aggredito i carabinieri intervenuti per riportare la calma. Due militari sono rimasti feriti. L’episodio si è verificato in tarda serata, quando il 37enne, in preda a un violento scatto d’ira, ha iniziato a danneggiare alcuni mobili della casa della madre, rivolgendole ripetuti insulti e minacce.

Cardito, distrugge i mobili della madre e aggredisce i carabinieri a calci e pugni: arrestato 37enne

La situazione ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Dopo una segnalazione al 112, sul posto sono giunti in pochi istanti i carabinieri della sezione radiomobile di Caivano. Alla vista dei militari, però, l’uomo non si è calmato. Al contrario, ha rivolto la propria aggressività proprio contro gli uomini dell’Arma, lanciando nella loro direzione piatti e soprammobili. Subito dopo è passato all’aggressione fisica, colpendo i carabinieri con calci e pugni.

Nonostante la violenta reazione, i militari sono riusciti a bloccare e immobilizzare il 37enne, facendogli scattare le manette ai polsi. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e trasferito in camera di sicurezza, dove si trova in attesa di giudizio. Per i carabinieri coinvolti nell’aggressione sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.

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