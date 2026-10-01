Ariano Irpino. Fa visita a parente in carcere e resta schiacciato dal cancello: grave bimbo di 8 anni

Doveva essere una visita a un familiare detenuto, ma si è trasformato in un dramma. Un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito all’interno del carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dopo essere stato schiacciato da un cancello in movimento. L’incidente è avvenuto ieri, mercoledì 30 settembre. Il piccolo si trovava nella casa circondariale insieme ad alcuni parenti per fare visita a un detenuto quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe rimasto schiacciato dal cancello situato nella zona di ingresso della struttura.

Bimbo schiacciato dal cancello nel carcere di Ariano Irpino

Subito dopo l’incidente sono scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al bambino prima di trasferirlo all’ospedale di Ariano Irpino.

Gli accertamenti effettuati dai medici hanno evidenziato una grave frattura a un braccio. Il piccolo è stato quindi sottoposto a un intervento chirurgico grazie al lavoro congiunto degli ortopedici e degli anestesisti. La prognosi resta riservata ma, secondo quanto emerso, il bambino non sarebbe in pericolo di vita.

Il trasferimento all’ospedale Santobono di Napoli

Dopo l’intervento, viste le condizioni di salute e la necessità di ulteriori cure specialistiche, è stato disposto il trasferimento del bambino all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Il piccolo è stato quindi affidato ai medici del nosocomio partenopeo, dove proseguiranno le cure e gli accertamenti.

Indagini sulla dinamica dell’incidente

Resta ora da chiarire come il bambino sia rimasto schiacciato dal cancello e cosa abbia provocato l’incidente. All’interno del carcere di Ariano Irpino sono intervenuti anche gli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi necessari. Gli accertamenti serviranno a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e a chiarire le circostanze dell’incidente.