È terminato l’incubo per Federica, una giovane donna di 35 anni di Bacoli, in provincia di Napoli, che per oltre un anno e mezzo è stata perseguitata dal suo ex fidanzato. L’uomo è stato finalmente arrestato dai carabinieri.

Bacoli, virale l’appello del papà di Federica sui social: arrestato l’ex stalker

La tormentata vicenda di Federica ha avuto un anno e mezzo fa. La giovane aveva appena denunciato l’ex per un’aggressione violenta, che era il culmine di circa dieci anni di abusi e maltrattamenti. Nonostante la denuncia, l’ex fidanzato ha continuato a perseguitarla, pedinandola e minacciandola fino alla fine di giugno e inizio luglio di quest’anno.

Nell’ultimo anno e mezzo, Federica ha presentato 20 denunce alle forze dell’ordine, senza però ottenere alcun provvedimento concreto. Recentemente, il caso di Federica è tornato alla ribalta quando il padre della giovane ha scritto una lettera aperta al sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che ha poi condiviso sui suoi canali social. Due settimane fa Federica ha ricevuto dai carabinieri il Mobile Angel, uno smartwatch progettato per le donne vittime di violenza, che consente di allertare le forze dell’ordine con un semplice tasto in caso di pericolo. Ora, dopo un lungo periodo di angoscia, l’ex fidanzato di Federica è stato arrestato.