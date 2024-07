Una lunga lettera-appello indirizzata, tra gli altri, al sindaco di Bacoli, è stata pubblicata anche sui social. Scritta da un padre disperato, la missiva esprime il timore per la sicurezza della figlia 35enne. La donna aveva avuto una relazione di circa dieci anni con un uomo del posto, conclusasi alla fine del 2022. Tuttavia, l’uomo non si è rassegnato alla fine della storia, adottando – come si legge nella lettera – un atteggiamento aggressivo.

Bacoli, la disperata lettera di un padre al sindaco: “Mia figlia minacciata da stalker”

Le cose sono peggiorate quando, otto mesi fa, la 35enne ha iniziato una nuova relazione. Una vicenda lunga e dolorosa che, come spiega il padre, è stata più volte segnalata alle forze dell’ordine, con dettagli circostanziati di vari episodi avvenuti nell’ultimo anno e mezzo, alcuni dei quali si sarebbero svolti in pubblico, per strada. “Noi viviamo un incubo costante, vi chiedo aiuto”, ha scritto nella lettera-appello al sindaco l’uomo originario di Napoli, trasferitosi nell’area flegrea circa 40 anni fa, dove è molto conosciuto per le sue attività.

Le parole del sindaco

“Qualcuno intervenga, noi abbiamo diritto a vivere tranquilli”, ha dichiarato l’uomo all’ANSA. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che sui social ha espresso la solidarietà e la vicinanza dell’intera comunità bacolese all’imprenditore e a sua figlia.

“Ho scritto alle più alte cariche dello Stato. Come sindaco, a nome del popolo bacolese, per sollecitare tutti gli interventi dovuti, necessari, urgenti”, ha spiegato il sindaco. “Noi, lo ripeto, non ci fermeremo qui. Stiamo organizzando un corteo popolare di solidarietà e vicinanza concreta”, ha aggiunto Della Ragione, “perché le marce non si fanno solo dopo l’irreparabile. Ma prima. Anche e soprattutto prima. Per affiancare questa nostra famiglia in difficoltà”.