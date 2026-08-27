“Maggiore sicurezza a Giugliano”. Fu questa la promessa in campagna elettorale dell’attuale sindaco Diego D’Alterio, che ha stanziato due finanziamenti per l’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza per rendere la fascia costiera e l’intera città più sicure.

Giugliano, stanziati più di 500mila euro per l’installazione di 56 telecamere tra centro e fascia costiera

L’amministrazione comunale comunica che sono stati disposti due finanziamenti, uno da 350 mila euro e il secondo da 250 mila, per l’installazione complessiva di 56 telecamere. Come specificato dal primo cittadino in un video apparso sul suo profilo Facebook, il primo finanziamento, quello più consistente, riguarderà l’installazione di 31 telecamere, di cui il 50% sarà disposto unicamente nella fascia costiera. Un’altra zona importantissima su cui investirà l’amministrazione sarà quella di Ponte Riccio, “per cui – spiega il primo cittadino – si stanno portando avanti progetti di riqualifica del territorio”. L’installazione dei 56 occhi elettronici è prevista entro la prima metà del 2027.

“Punto di partenza verso una città più sicura e vivibile”

“Spero, entro la fine del mio mandato, di triplicare il numero delle telecamere a Giugliano”, ha dichiarato D’Alterio. Per il primo cittadino questo sarebbe solamente un punto di inizio. Oltre ad un nuovo circuito di videosorveglianza, fa sapere la fascia tricolore, servirà anche assumere nove nuove unità nel corpo della Polizia Municipale, che avranno il ruolo di gestire e controllare il nuovo impianto.