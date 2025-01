La concessionaria “American Auto” di Bacoli, gestita dal noto tiktoker Errico Ioffredo, è stata sequestrata dalla Polizia Metropolitana di Napoli. Durante i controlli, è emerso un sistema per la manomissione del chilometraggio delle auto usate, oltre a gravi irregolarità amministrative: l’attività operava senza licenza né Scia comunale.

Bacoli, nei guai il tiktoker Errico Ioffredo: sequestrata la concessionaria “American Auto”

Tra le auto sequestrate, una Renault Captur con targa polacca e telaio contraffatto, ritenuta di probabile provenienza furtiva, e tre veicoli con chilometri scalati, tra cui una Fiat Panda (da 200mila a 125mila) e una Audi Q7 (da 365mila km a 120mila). Durante i controlli, è stata inoltre rinvenuta una vettura con targa polacca e numero di telaio contraffatto, ritenuta con ogni probabilità un’auto rubata.

Ioffredo, noto per la promozione delle sue automobili sui social e in special modo su TikTok, è stato denunciato insieme a sua moglie per frode in commercio e riciclaggio. L’operazione rappresenta un duro colpo alle pratiche illecite nel mercato delle auto usate. Il commerciante si pubblicizzava sulle piattaforme digitali offrendo automobili senza richiedere busta paga o finanziamenti.