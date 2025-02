Un’operazione dei carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli ha portato all’arresto di una coppia trovata in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno sequestrato quasi un chilo e mezzo di hashish, 115 grammi di cocaina e circa mezzo chilo di marijuana.

Bacoli, coppia pusher in manette dopo blitz dei Carabinieri. Il nome

Oltre alla droga, nell’abitazione sono stati rinvenuti 1880 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, nonché materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento delle sostanze.

In manette Massimiliano Ambrosino, 42 anni, e la sua compagna 41enne, incensurata. Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio e condotti in carcere, in attesa di giudizio. Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con altre attività illecite nella zona.