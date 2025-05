Napoletani in trasferta nelle Marche per truffare coppia di anziani: in manette due fidanzati

Coppia di napoletani in trasferta per truffare coppia di anziani di Belforte del Chienti. A finire in manette, grazie all’intervento dei carabinieri, un 34enne e una 33enne residenti a Napoli.

Come ricostruito dagli investigatori, le vittime erano state truffate la tecnica del finto incidente e il falso avvocato era riuscito a farsi consegnare contanti e preziosi per un valore di 2mila euro, compresa la fede nuziale della moglie. Ma i militari del luogo dopo avere avviato le indagini sono riusciti a individuare i responsabili a Todi. All’interno della loro auto c’erano denaro e gioielli portati via ai due anziani.

Per i due napoletani è scattato subito l’arresto con la contestazione del reato di estorsione aggravata in concorso a cui è seguito il trasferimento in carcere. Al termine delle formalità la mattina dell’8 maggio i coniugi truffati, sposati da ben 62 anni, hanno ricevuto la visita dei Carabinieri di Belforte del Chienti e di Caldarola che hanno avuto il piacere di restituire loro il maltolto. La foto è stata scattata in quell’occasione.