Almeno tre tappe nell’insolito – e osceno – tour dell’amore messo in atto dalla focosa coppia di Bacoli immortalata da diversi smartphone a Miliscola, nei pressi della rotonda stradale.

Bacoli, coppia “insaziabile”: ha fatto lo stesso anche a Pozzuoli e in via Campana

Bacoli non sarebbe stata dunque l’unica location dell’indecoroso spettacolo messo in scena dai due giovani ripresi da diversi filmati finiti in rete. I due – come spiega Il Mattino – avrebbero successivamente fatto tappa anche in via Campana e ad Arco Felice, nella vicina Pozzuoli. In circostanze simili, si sarebbero denundati e avrebbero consumato un rapporto intimo vicino all’automobile sotto gli occhi increduli di passanti e automobilisti.

E proprio grazie alla targa della loro automobili, le forze dell’ordine sono risaliti alla loro identità. La coppia adesso dovrà rispondere di una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Un tour “hot” che potrà costare caro al focoso duo: se infatti l’evento previsto dall’articolo 527 del codice penale non costituisce più reato ma semplice illecito amministrativo punito con sanzioni da 3mila a 5mila euro, se commesso però in luoghi pubblici frequentati da minori può essere sanzionato con una pena detentiva da 4 mesi a 4 anni. Altro che semplice bravata.

Il commento di Josi della Ragione

Ad annunciare l’identificazione della coppia è stato il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, che ha commentato personalmente la vicenda con un post carico di indignazione: «È un fatto indecente. Punto. Permettetemi però di fare una riflessione. Trovo sinceramente ancora più squallido quanti hanno ripreso la scena. Come se fosse uno spettacolo. Facendo diventare il video, virale. Senza pensare di contattare le forze dell’ordine. Senza pensare di fare qualcosa per mettere fine a questo degrado. Ma restando lì, a filmare. Ed a pubblicare addirittura questo video, sui social. Voglio invece ringraziare il cittadino che ha ripreso quanto accaduto. Ha ripreso la targa dell’auto. E, anziché pubblicare il video su Facebook, l’ha consegnato alle forze dell’ordine. La coppia sarà denunciata».