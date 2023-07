Sarebbero stati rintracciati e nei loro confronti sarebbe pronta una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Lo fa sapere il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, attraverso un post su Facebook, dopo le immagini, diventate virali, che ritraggono due amanti consumare un amplesso in strada, a Miliscola, frazione del Comune flegreo.

Amanti focosi a Bacoli, sindaco Della Ragione: “Individuati, verranno denunciati”

“È un fatto indecente”, commenta il primo cittadino. “Trovo sinceramente ancora più squallido quanti hanno ripreso la scena. Come se fosse uno spettacolo. Facendo diventare il video virale. Senza pensare di contattare le forze dell’ordine”, aggiunge Della Ragione per poi ringraziare un cittadino che ha filmato l’accaduto, in particolare la targa dell’auto dei due giovani.

“Anziché pubblicare il video su Facebook, l’ha consegnato alle forze dell’ordine”, spiega il sindaco di Bacoli. Grazie a quelle immagini, la coppia è stata rintracciata e a breve verrà denunciata. “Pagherà le conseguenze di quanto fatto”, conclude il primo cittadino.