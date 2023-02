Quasi 48 ore senza pubblicare nulla sui social. Dopo l’amplesso simulato e il bacio con Rosa Chemical sul palco di Sanremo, Fedez si è chiuso in un mutismo social. Un silenzio che non è passato inosservato e che ha insospettito tanti followers.

Bacio con Rosa Chemical e litigio con la moglie, Fedez sparisce dai social

Difficile non ricondurre questa assenza alla discussione, avvenuta dietro le quinte, tra lui e Chiara Ferragni. Fedez, chiamato da Amadeus, è corso dalla moglie a spiegare che non ne sapeva nulla. Lei, sorridendo nervosamente e allargando le braccia, è parsa molto arrabbiata durante quei secondi immortalati dalle telecamere. Il vero chiarimento tra i due coniugi ci sarebbe stato nel dietro le quinte. Dopo qualche minuto Fedez è riapparso nel pubblico con gli occhi lucidi.

Dopo il Festival di Sanremo, Chiara Ferragni è tornata dai suoi figli a Milano, nell’appartamento di City Life, e nelle sue ultime due stories non c’è traccia di Fedez.

È probabile che la Ferragni non abbia gradito che Federico gli abbia praticamente preso la scena, prima con l’esibizione “politica” sulla Costa Smeralda, poi con la serata cover in cui ha duettato con gli Articolo 31, infine con la finale “hot” con Rosa Chemical. Non è escluso, però, che Fedez dopo le polemiche di questi giorni abbia deciso di prendersi una pausa disintossicante dai social. Non resta quindi che aspettare spiegazioni della sua improvvisa scomparsa dal diretto interessato.