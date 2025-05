È stato arrestato alle prime luci dell’alba un avvocato del Foro di Nola, gravemente indiziato di aver orchestrato una complessa attività truffaldina ai danni dei propri assistiti.

Avvocato arrestato a Nola: falsificava atti giudiziari e truffava i clienti

L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, è accusato di 27 reati, tra cui truffa continuata, infedele patrocinio e falsità materiale commessa da privato. L’operazione è stata condotta da un’azione congiunta della Polizia Giudiziaria della Procura di Nola, con il supporto di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.

Secondo quanto emerso dalle indagini, avviate a seguito delle denunce di diverse vittime, l’avvocato avrebbe ingannato numerosi clienti sostenendo che i procedimenti legali a loro carico – di natura penale, civile e amministrativa – si fossero conclusi con esito positivo. A riprova di tali affermazioni, forniva loro atti giudiziari che si sono rivelati essere falsi, redatti e prodotti personalmente dal legale.

Gli accertamenti investigativi hanno svelato che, in diversi casi, i procedimenti indicati non risultavano nemmeno essere stati instaurati presso le competenti Autorità Giudiziarie. Le indagini sono ancora in corso, mentre la Procura di Nola continua a raccogliere ulteriori elementi per delineare nel dettaglio l’attività illecita dell’indagato e verificare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti