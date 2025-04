Non si è fatta attendere la replica della capogruppo di “Noi Aversani” Federica Turco in merito alla decisione del consigliere Ivan Giglio di abbandonare il gruppo consiliare. Una scelta definita “inaspettata” da Turco, che respinge l’ipotesi di spaccature interne e rivendica l’unità della squadra fino a questo momento.

Aversa, Turco (Noi Aversani) dopo l’addio di Giglio: “Decisione inattesa, ma il gruppo va avanti”

“Attendo con stupore. Fino a ieri siamo stati insieme, non c’è stato alcun segnale”, dichiara la consigliera di maggioranza a Teleclubitalia, sottolineando come il gruppo abbia sempre sostenuto le iniziative politiche e amministrative di Giglio. “Abbiamo fatto squadra, a nome del gruppo è stato nominato presidente della Commissione Politiche Sociali, alla quale avevo rinunciato io. Abbiamo dimostrato compattezza e spirito di squadra”, aggiunge la capogruppo di “Noi Aversani”.

Secondo quanto riferito da Turco, né lei né l’assessore Francesco Sagliocco, altro esponente di spicco di “Noi Aversani”, sarebbero stati informati preventivamente della scelta. “Ho chiesto spiegazioni, ma non mi sono state fornite”, afferma Turco. E ribadisce: “Questa cosa non cambia nulla: abbiamo una forte identità sul territorio, una storia che parla. La nostra bussola resta il sindaco Matacena. Gli auguriamo buona fortuna”.

La consigliera interviene anche sulle indiscrezioni che vedrebbero alla base della rottura alcune divergenze emerse durante l’ultimo consiglio sul bilancio di previsione, in particolare a causa degli emendamenti presentati da Giglio e poi bocciati. Turco smentisce categoricamente: “Lui ha presentato in solitaria quegli emendamenti, atteso che erano già state stanziate risorse per lo sport. Era stato tutto chiarito sia nel gruppo che in maggioranza. Non capiamo il perché di questa decisione”.