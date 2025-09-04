Aversa, Tirozzi entra in giunta: firmato il decreto di nomina

È stato firmato pochi minuti fa al Municipio normanno il decreto di nomina: Giovanni Tirozzi entra ufficialmente in Giunta con le deleghe ad Affari generali, Transizione ecologica e digitale, Pubblica istruzione, Programmazione scolastica e nidi scolastici, Eventi sportivi e Rapporti con le periferie.

L’ex consigliere comunale raccoglie così il testimone lasciato da Tania Barella, che aveva rassegnato le dimissioni a inizio agosto. Il nome di Tirozzi circolava da giorni come possibile sostituto ed era stato indicato dal coordinatore di Forza Azzurra, Gianpaolo Dello Vicario, che aveva spinto con decisione su di lui.

Nelle ultime ore era stata avanzata anche l’ipotesi di un ingresso in Giunta di Stefano Di Grazia, primo dei non eletti, ma alla fine la scelta è ricaduta su Tirozzi.

Resta però aperta la questione delle quote rosa: secondo gli accordi politici iniziali sulla composizione della squadra di governo, a Forza Azzurra sarebbe spettata una donna, in linea con la necessità di garantire la rappresentanza femminile. A indicare un nome femminile sarà direttamente il sindaco Matacena, che dovrebbe affidare la delega al Bilancio. Secondo indiscrezioni, in un primo momento era circolato quello della consigliera di maggioranza Federica Turco, poi accantonato. Con ogni probabilità si punterà dunque su un profilo esterno, e non è esclusa la scelta di una tecnica.

Con l’ingresso di Tirozzi si chiude la partita aperta dopo le dimissioni di Barella, ma le novità non si fermano qui: Matacena sarebbe infatti pronto a una rimodulazione delle deleghe. Se prima o dopo le Regionali, resta solo da capire.