Dopo giorni di angoscia, appelli e ricerche senza sosta, si è finalmente conclusa con un lieto fine la vicenda di Anthony, il 17enne scomparso da Aversa lo scorso 17 luglio. Il ragazzo è stato ritrovato in zona San Lorenzo, sempre ad Aversa, grazie alla segnalazione di una cittadina che nei giorni scorsi aveva notato la sua presenza nei paraggi.

Aversa tira un sospiro di sollievo: Anthony è stato ritrovato e sta bene

Sta bene e ora si trova al commissariato di Aversa per gli accertamenti del caso. I genitori, informati immediatamente del ritrovamento, hanno potuto riabbracciare il figlio, ponendo fine a un incubo durato più di due settimane. Fin dalle prime ore dalla scomparsa, si erano mobilitate decine di persone per cercarlo: amici, conoscenti e cittadini avevano condiviso foto e appelli sui social, mantenendo alta l’attenzione e contribuendo a diffondere il volto del giovane in tutto l’Agro Aversano e non solo.