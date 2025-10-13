Aversa, tentano di rubargli cellullare in piazza Vittorio Emanuele ma lui reagisce: ladri in fuga

Momenti di tensione sabato sera in pieno centro ad Aversa. Erano circa le 23 quando, in piazza Vittorio Emanuele III, un gruppo di tre giovani di nazionalità straniera ha tentato di rubare il cellulare a un uomo anziano. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si sarebbe accorta del tentativo di furto e avrebbe reagito, riuscendo a divincolarsi e a mettere in fuga i malviventi dopo alcuni spintoni.

In un primo momento si era diffusa la notizia di una rissa tra stranieri, ma la dinamica è stata poi chiarita dalle forze dell’ordine. Il tutto è accaduto sotto gli occhi di numerosi passanti e clienti dei locali presenti in piazza, che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Compagnia di Aversa, guidati dal capitano Fabrizio Bizzarro. Alla vista dei militari, i tre si sono dati alla fuga, disperdendosi tra la folla. L’uomo non ha riportato ferite. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei responsabili.