Aversa, tensioni in aula: sindaco furioso per le assenze. Privitera passa a Forza Italia

È stato un consiglio comunale particolarmente teso, quello di ieri ad Aversa, segnato da assenze in maggioranza e da un numero legale raggiunto al momento del voto sulla mozione del consigliere di minoranza, Gilberto Privitera. Il documento, poi approvato all’unanimità, chiede di avviare una conferenza dei servizi per valutare l’ampliamento del territorio comunale: dall’ipotesi di inglobare gli otto comuni confinanti a quella di includere porzioni di aree già considerate aversane.

Un passaggio che punta a scongiurare il rischio di scendere sotto i 50mila residenti e a costruire, in prospettiva, un percorso verso un’Aversa sempre più città metropolitana. La seduta si era aperta tra forti malumori: il numero legale era inizialmente a rischio, poi garantito proprio da Privitera – che in aula ha anche ufficializzato il suo passaggio a Forza Italia, pur restando all’opposizione – e successivamente dall’arrivo di una parte degli assenti.

Un episodio che ha provocato la dura reazione del sindaco, visibilmente infastidito durante la sospensione dei lavori. In aula ha parlato di “logiche” a cui non intende sottostare, lasciando intendere possibili decisioni drastiche. Nel corso della seduta è stata eletta la Garante dei Disabili, Francesca Mandato. Nominata anche la nuova segretaria comunale, Maria Grazia Fontana, che subentra alla dimissionaria De Chiara.

Il servizio