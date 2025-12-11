Aversa, strade dissestate e piene di buche: “Pneumatici forati, pericoloso camminare a piedi”

Fare lo slalom tra le buche è diventata una routine per i residenti e per chi attraversa quotidianamente Aversa. Molte arterie cittadine si presentano dissestate, ridotte a vere e proprie mulattiere che mettono a dura prova automobilisti e motociclisti. Un esempio è via Orabona, a ridosso di via Roma: una strada stretta, ma costellata di avvallamenti e cedimenti dell’asfalto. Un disagio che i cittadini denunciano da tempo.

Situazione analoga su viale Kennedy, la cosiddetta Variante, dove le buche ravvicinate costringono i conducenti a manovre continue pur di evitare danni ai veicoli. In alcuni punti, le crepe arrivano persino a interessare gli attraversamenti pedonali.Da mesi i residenti segnalano lo stato di degrado della viabilità: non mancano piccoli incidenti e c’è chi racconta di aver forato gli pneumatici più volte nell’ultimo periodo. Insomma, la manutenzione delle strade cittadine non è più rinviabile.

