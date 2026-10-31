Sono stati presi mentre passavano ai “clienti” crack e cocaina in cambio di denaro. Due uomini di 56 e 20 anni sono in manette ad Aversa con l’accusa di possesso di droga per lo spaccio. L’operazione è stata condotto nel Rione Popolare Unrra Casas dalla Polizia durante un servizio di osservazione e pedinamento.

Aversa, spaccio al Rione Popolare: due arresti, sequestrati droga e contanti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due sarebbero stati sorpresi mentre cedevano dosi di sostanze stupefacenti. L’intervento ha portato al sequestro di 24 dosi, 1.249 euro in contanti, ritenuti possibile provento dello spazzio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Al termine degli accertamenti, i due uomini sono finiti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio. Nel corso della stessa operazione, i caschi blu hanno registrato anche tre violazioni amministrative per il mancato rispetto di provvedimenti di allontanamento dal Rione Popolare.

È stato inoltre rintracciato un uomo che avrebbe violato un divieto di accesso al territorio comunale di Aversa. I controlli si sono conclusi con l’accertamento di sei violazioni al Codice della Strada e il sequestro amministrativo di un veicolo.