Aversa, sit-in di solidarietà per Ranucci in centro: presenti giornalisti, cittadini e istituzioni

I giornalisti scendono in piazza per difendere la libertà di informazione. Ieri mattina ad Aversa si è tenuto un sit-in di solidarietà per Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, vittima di un attentato avvenuto nei pressi della sua abitazione a Pomezia.

L’iniziativa è stata promossa dalla redazione Nerosubianco e sostenuta da diverse testate locali (Pupia Tv, La Rampa, Teleclubitalia, Città Normanna, Cronache di Caserta, Il Mattino, Osservatorio Cittadino, Contrasto Tv, Atella News, Corriere di Giugliano e di Aversa, Italia Notizie), con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Tra i presenti anche l’onorevole Francesco Emilio Borrelli, insieme a numerosi operatori dell’informazione e cittadini. Durante la manifestazione è intervenuto telefonicamente lo stesso Ranucci, che ha ringraziato i colleghi per la vicinanza e ribadito l’importanza di difendere la libertà di stampa.