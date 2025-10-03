Aversa, sit-in di protesta dei lavoratori della Tekra davanti al Comune: “Ripristinare isole ecologiche”

Sit-in di protesta questa mattina ad Aversa, davanti al Municipio, dei lavoratori della Tekra. A proclamarlo la Usb Lavoro Privato di Caserta, che ha annunciato lo stato di agitazione. Al centro della protesta il futuro del servizio di igiene urbana in città: l’appalto affidato a Tekra cinque anni fa è ormai vicino alla scadenza naturale, ma – denuncia la sigla sindacale – non è ancora pronto un nuovo bando.

Tra le richieste, il ritorno in città del cantiere e del deposito mezzi oggi a Casaluce, che costringono i lavoratori a spostamenti onerosi e rallentano le operazioni di raccolta. Poi ci sono le due isole ecologiche di via Cappuccini e via Perugia, attualmente chiuse o parzialmente operative: per il loro ripristino erano stati stanziati 250mila euro – fa sapere il sindacato – fondi mai utilizzati.

