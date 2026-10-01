Sorpresa a casa con droga e contanti. Una donna di 41 anni di Melito, già nota alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stata arrestata dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Melito, cocaina e hashish in casa: arrestata pusher 41enne dalla Polizia

Il controllo è scattato nel pomeriggio di ieri nell’abitazione della donna. Gli agenti del Commissariato Giugliano-Villaricca, con il supporto della Squadra Cinofili, hanno rinvenuto 44 involucri contenenti complessivamente 14 grammi di cocaina e 424 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Nel corso dell’operazione i poliziotti hanno controllato anche un vano condominiale dello stesso stabile, utilizzato per le utenze domestiche. All’interno è stata trovata una busta contenente altri 160 grammi di cocaina e un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi. La droga rinvenuta nel vano comune è stata sequestrata a carico di ignoti. Per la 41enne è invece scattato l’arresto.