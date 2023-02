Si sono finti addetti alla manutenzione per portare via un intero campo di calcetto con una gru. E’ quanto successo ad Aversa, nell’area ludica di via Bachelet, traversa di viale Olimpico, a poche decine di metri dalla famosa pasticceria Mungiguerra.

Aversa, si fingono operai della manutenzione per portare via intero campo di calcio

Il campo da gioco – porte, recinzioni, pali di sostegno – è stato letteralmente smantellato e portato via pezzo dopo pezzo, lasciando soltanto il terreno pieno di buche e segni di scavo. In un primo momento, i residenti, vedendo i mezzi all’opera, credevano che si trattasse di una iniziativa comunale e che quelli in attività fossero degli operai, visto che il furto è avvenuto in pieno giorno.

Poi l’amara sorpresa: si è trattato di un vero e proprio furto di tutta la struttura. Fortunatamente qualche cittadino di Aversa ha filmato l’azione e l’ha resa nota sui social. Gli agenti della Polizia Municipale hanno acquisito le immagini e stanno indagando su questa insolita “asportazione” ad opera di ignoti. I ladri avrebbero dunque agito sotto la luce del sole e con tanto di camion e gru.

La reazione del sindaco

La vicenda è arrivata anche sulla scrivania del primo cittadino della città normanna, Alfonso Golia. “È sparito il campetto di calcio – dice il sindaco – qualcuno si domanderà come è possibile. Ora ho difficoltà anche a raccontarla, questa storia, perché provo un profondo da dolore, ancor prima che da sindaco, da cittadino, da padre, da figlio di questa terra. Come è possibile che si possa immaginare di portare via porte di calcetto, i pali della recinzione con le reti… tutto divelto, tutto rotto, non c’è più nulla. Qualcosa di indescrivibile. È già intervenuta la Polizia Municipale, acquisiremo le telecamere della zona, faremo di tutto per rintracciare gli artefici di questo scempio. Ma continuo a non capire, a non trovare una motivazione. Come si fa a pensare di rubare un campo di calcetto, frequentato da bambini, da ragazzi… io, veramente, sono senza… allo stesso tempo devo dire che non ci arrenderemo”.

La svolta