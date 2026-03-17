Giugliano. Fabiana finalista The voice kids: “Esperienza indimenticabile”. Targa dall’amministrazione

E’ arrivata in finale a The voice Kids e con la sua voce ha emozionato il pubblico in studio e da casa. Fabiana Andreone, 14 anni di Giugliano è stata tra le protagoniste di questa edizione del programma Rai. Quella esperienza fatta nel team Arisa, ha lasciato in Fabiana ricordi indelebili, maggiore sicurezza in se stessa e un obiettivo: la musica in ogni forma farà parte della sua vita.

L’amministrazione comunale ha voluto omaggiare Fabiana con una targa.

La passione di Fabiana per il canto è nata alle scuole medie e i genitori hanno sin da subito assecondato e sostenuto il suo talento.