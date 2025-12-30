Aversa, scatta ordinanza anti-rissa: via tavolini e sedie per il Veglione. I commercianti: “Noi parte lesa”

Niente tavoli e sedie all’esterno dei locali della movida. Lo ha disposto il sindaco di Aversa, Franco Matacena, che ha emanato un’ordinanza in vista dei brindisi del 31 dicembre. I commercianti si dicono favorevoli al provvedimento anche se ribadiscono di essere parte lesa della malamovida. La decisione è stata adottata dal primo cittadino dopo la maxi-rissa scoppiata la sera di Natale in via Roma. I video della zuffa hanno fatto il giro del web e hanno riacceso i riflettori sul tema della violenza giovanile in centro.