Aversa saluta la sua Patrona: icona accolta a Casaluce, al via i festeggiamenti

La città normanna ha salutato la sua patrona, la Madonna di Casaluce, rimasta per quattro mesi custodita nel santuario mariano di Aversa. Questa mattina la sacra icona è stata portata in processione per le vie cittadine: i portantini l’hanno accompagnata da via Roma fino all’uscita dalla città, tra musica, applausi e preghiere dei fedeli. Presenti il sindaco Franco Matacena e diversi esponenti dell’amministrazione comunale.

All’esterno dell’abbazia di San Lorenzo, al confine tra Aversa e Casaluce, si è svolto il tradizionale passaggio di consegna tra le due comunità e il rituale cambio del mantello sul baldacchino. Anche il sindaco di Casaluce, Francesco Luongo, insieme ai membri della giunta, ha accolto la sacra icona tra la commozione e la devozione dei presenti. Quest’anno la celebrazione è stata particolarmente sentita: i festeggiamenti in onore della Madonna di Casaluce sono stati infatti riconosciuti patrimonio culturale immateriale della Campania, un riconoscimento che valorizza una tradizione secolare. La Madonna resterà a Casaluce fino al 15 giugno, quando farà ritorno ad Aversa.