L’arte incontra la tecnologia: al Parco Commerciale Grande Sud arriva “Caravaggio Experience”

Dal 5 al 14 giugno, un viaggio immersivo e multisensoriale alla scoperta dei segreti del grande maestro della pittura. Un evento unico pensato per adulti, ragazzi e famiglie.

L’arte come non l’avete mai vista – e vissuta – prima d’ora. Il Parco Commerciale Grande Sud si trasforma in un palcoscenico culturale d’eccezione ospitando “Caravaggio Experience”, un percorso multimediale innovativo che promette di rivoluzionare il modo di raccontare la storia dell’arte.

Non una semplice mostra, ma un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio. L’evento unisce magistralmente arte, tecnologia e narrazione, offrendo al pubblico l’opportunità unica di immergersi nell’universo tormentato e straordinario di uno dei più grandi geni della pittura mondiale.

Realtà virtuale e coinvolgimento: l’arte a portata di touch

Il cuore dell’esperienza risiede nell’utilizzo delle più moderne tecnologie. Grazie all’ausilio

della realtà virtuale e di una narrazione guidata coinvolgente, i visitatori non saranno più

semplici spettatori, ma diventeranno parte integrante delle opere. Sarà possibile “entrare”

nelle tele di Caravaggio, esplorare la plasticità dei suoi corpi, lasciarsi avvolgere dal celebre

gioco di luci e ombre e scoprirne l’intensa espressività, comprendendo a fondo il carattere e

la storia che si celano dietro ogni capolavoro.

Un evento per tutti

“Caravaggio Experience” è un’iniziativa flessibile e trasversale, pensata per intercettare

l’interesse di un pubblico eterogeneo. Rappresenta un’occasione formativa stimolante per i

ragazzi, un momento di condivisione originale per le famiglie e un approfondimento di

grande fascino per gli appassionati d’arte e i curiosi.

Ti aspettiamo al Parco Commerciale Grande Sud, in via Santa Maria a Cubito, Giugliano in

Campania. Scopri tutti i dettagli su centrograndesud.it