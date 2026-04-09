Aversa, ritorno alla tradizione per i Fujenti: emoziona l’opera sulla Madonna dell’Arco

Un ritorno alle radici che ha emozionato fedeli e partecipanti. In occasione della recente festa dei Fujenti, celebrata lunedì scorso, l’Associazione Maria Santissima dell’Arco di via del Popolo, guidata dal presidente Paolo Della Volpe, ha presentato un’opera pittorica che ha colpito i tantissimi devoti.

Un’iniziativa che segna una svolta rispetto agli ultimi anni, le rappresentazioni artistiche avevano privilegiato temi più contemporanei come la guerra e la pace. Questa volta, invece, si è tornati a una raffigurazione più identitaria della festa, come non si vedeva da circa vent’anni.

Il dipinto, realizzato dall’artista Antonio Laurenza di Caivano, racconta la vera essenza della Madonna dell’Arco: al centro la devozione popolare, con l’altare fedelmente riprodotto come nel santuario originale, circondato dai Fujenti in preghiera. Simbolica la presenza di una donna anziana, che rappresenta la tradizione e la memoria storica, affiancata dai bambini, segno del passaggio generazionale. L’associazione tornerà a sfilare anche domenica prossima, al termine delle celebrazioni in onore della Vergine.