Giugliano, “vecchia tammurriata giuglianese”: questa sera su TeleclubItalia lo speciale sulla “Paranza Pistola”

Giugliano. Questa sera, martedì 14 aprile 2026 alle ore 21:00, sarà trasmesso lo speciale su TeleclubItalia, canale 77 dedicato alla storica Paranza Pistola e all’Associazione Vecchia Tammurriata Giuglianese. Un viaggio nel cuore della tradizione giuglianese e della sua antica tammurriata. Rivivremo i momenti più emozionanti della benedizione del carro e il suggestivo arrivo dei fujenti della Madonna dell’Arco, la domenica di Pasqua in via Pagliaio del Monaco, storico luogo di partenza della paranza. Testimonianze e impressioni nell’appuntamento imperdibile con le radici e la cultura della nostra terra.