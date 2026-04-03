Giugliano, “vecchia tammurriata giuglianese”: domenica l’evento della ‘paranza Pistola’

Giugliano. Torna Pasqua e torna “Nacchere Sisco e Tammorra” organizzata dall’associazione “Vecchia tammurriata giuglianese”. La storica “Paranza Pistola” attraverso una nota sui canali social scrive “Siamo lieti di comunicare che, domenica 5 aprile 2026 alle ore 19:30 in via Pagliaio del Monaco 51/k, Giugliano in Campania, avrà luogo l’ inaugurazione e la benedizione del carro dedicato alla S.S.Maria dell’Arco – un invito a tutta la cittadinanza – ci farebbe piacere che, tutti gli amici giuglianesi e non, venissero ad onorare la nostra Santissima Vergine per stringerci in preghiera”.

Tante novità in questa edizione, dalla composizione del carro che presenterà scritte relative a temi sociali con creazioni di Salvatore Marano “Nitro”.

Nella serata di domenica si avrà l’opportunità di assistere ad suggestivo momento di fede con i “fujenti” della Madonna dell’Arco.

L’evento è sponsorizzato da Ferromeccanica, “vi assisto”, Viemme Eventi.