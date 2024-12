Aversa, rissa della Vigilia per uno sguardo di troppo a una ragazza: 4 identificati

Sono stati identificati i responsabili della rissa avvenuta durante il brindisi della Vigilia di Natale ad Aversa nei pressi del locale “Cantine Italiane”. Si tratta di quattro giovani. A procedere all’identificazione la Polizia di Stato del locale Commissariato.

Rissa ad Aversa durante i brindisi per uno sguardo di troppo a una ragazza, quattro identificati

Durante la zuffa sono stati lanciati sgabelli e tavolini, creando panico tra i presenti. Alla base dello scontro ci sarebbero motivi legati a uno “sguardo di troppo” rivolto a una ragazza, che ha scatenato tensioni tra i facinorosi.

Tra i testimoni dell’accaduto c’era anche il consigliere comunale Raffaele Oliva, socio del locale di fronte al quale si è svolta la rissa. Oliva è intervenuto per spostare un tavolino dalla strada e ha successivamente contribuito alle indagini, recandosi in commissariato per identificare i responsabili. Ha inoltre annunciato che sporgerà denuncia contro i quattro giovani coinvolti.

Gli altri episodi

Oltre alla rissa, la serata è stata segnata da altri episodi. In piazza Magenta sono stati rinvenuti coltelli abbandonati. Nella zona della movida, inoltre, alcune ragazze sono state vittime di furti: due borse sono state sottratte tra la confusione delle celebrazioni.