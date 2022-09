Chiusi due locali della movida normanna: questo il bilancio dell’attività di controllo eseguita dalla Polizia Municipale diretta dal Comandante Colonello Antonio Pricelli assieme agli uomini del Commissariato della Polizia di Stato di Aversa diretta dal Dirigente Antonio Sepe.

Aversa, pugno duro della Polizia e Municipale: chiusi due locali nel cuore della movida

Questa settimana i controlli si sono concentrati soprattutto in alcune attività presenti sul territorio, operanti nel settore gastronomico e della ristorazione. Qui, al termine delle operazioni, gli agenti hanno scoperto anomalie relative al rispetto delle ordinanze sindacali vigenti.

Gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato hanno così dato esecuzione a due provvedimenti di chiusura di cinque giorni emessi a carico di due attività di ristorazione, situate in via Belvedere e in via Seggio (zone in cui solitamente si radunano centinaia di giovani, soprattutto nel fine settimana), per violazione dell’ordinanza sindacale che disciplina le sanzioni per violazione oraria e modalità della diffusione sonora dei pubblici esercizi. Il provvedimento è scaturito a seguito degli accertamenti a carico delle attività commerciali per le numerose violazioni accertate e contestate ai gestori dei locali.