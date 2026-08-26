Aversa, il consigliere Antonio Mottola aderisce all’Udc: “Una scelta di coerenza e responsabilità”

Nuovo passaggio politico nel Consiglio comunale di Aversa. Il consigliere Antonio Mottola annuncia la sua adesione all’Unione di Centro (Udc), una decisione maturata, spiega, al termine di «una profonda riflessione personale e politica». Mottola, eletto inizialmente con il Movimento 5 Stelle e successivamente passato ai Moderati, sceglie ora di proseguire il proprio percorso politico tra le fila dell’Udc.

«Oggi è un giorno importante per me e sento il dovere di condividerlo con la città di Aversa. Dopo una profonda riflessione personale e politica, comunico con orgoglio e convinzione la mia adesione all’Unione di Centro», dichiara il consigliere.

Mottola definisce il passaggio «una scelta di coerenza, di cuore e di responsabilità», spiegando di riconoscersi in una forza politica «seria, moderata, popolare e concreta», radicata nei valori della famiglia, del lavoro, del territorio e del buon governo. «Entro in una grande famiglia politica che mi ha accolto con fiducia e stima. Ringrazio la segreteria nazionale dell’Udc, il coordinamento regionale e provinciale e il commissario cittadino Paolo Giovanni Mottola per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate. Metto a disposizione del partito l’esperienza maturata in Consiglio comunale e, soprattutto, la mia passione e la voglia di stare tra la gente».

Il consigliere assicura che il nuovo percorso politico non modificherà le priorità della sua attività amministrativa. «Il mio impegno per Aversa non cambia, anzi si rafforza. La priorità resta il bene della nostra comunità. Continuerò a lavorare in Consiglio comunale con dedizione, trasparenza e libertà di coscienza, valutando ogni proposta esclusivamente sulla base della sua utilità per i cittadini». Tra i temi indicati da Mottola figurano il decoro dei quartieri, il sostegno alle famiglie e l’attenzione alle attività produttive, mantenendo aperto il confronto con le altre forze politiche cittadine. «Da oggi – conclude – il mio percorso prosegue con i colori dell’Udc, con rinnovato entusiasmo e con un unico obiettivo: servire Aversa».