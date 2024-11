Proseguono i disagi per la chiusura di via Costantinopoli ad Aversa, asse viario che corre in parallelo con via Roma. Da metà agosto infatti la strada è chiusa e la data attualmente fissata per la riapertura è fine novembre.

Aversa, prorogati i lavori in via Costantinopoli fino al 25 novembre: commercianti e residenti esasperati

Pochi giorni fa un’ordinanza dirigenziale della Polizia Municipale della città normanna ha disposto la proroga del divieto di transito e di sosta per consentire il prosieguo dei lavori. I commercianti e i residenti della zona si dicono esasperati. Da quando infatti la strada è stata interdetta alla circolazione, il fatturato dei negozi è crollato del 50/60 % incidendo negativamente sul commercio.

“Finiscano i lavori il prima possibile”, chiedono i negozianti. Via Costantinopoli, così come si legge dal provvedimento comunale, dovrebbe riaprire alle 17 del 25 novembre. Dunque altri 20 giorni di disagi per automobilisti e titolari delle attività commerciali prima del ritorno alla normalità. Ad aggravare la situazione l’assenza di illuminazione dopo il tramonto. Segnalato il passaggio di diversi scooter sui marciapiedi.