Aversa, problemi strutturali e gita saltata: protestano gli studenti del “Jommelli”

Dovevano partire per un viaggio a Malta sia le quinte che le quarte classi del liceo “Jommelli”, uno degli istituti scolastici storici di Aversa. Tuttavia, a causa di un imprevisto legato all’agenzia cui la scuola si era affidata per l’organizzazione della gita scolastica all’estero, il viaggio è stato annullato. Gli studenti avevano già versato un acconto compreso tra i 150 e i 180 euro e attendevano con ansia la partenza. Ieri mattina, però, una circolare della dirigente scolastica ha comunicato loro che la gita non si sarebbe più svolta. E così stamattina è scattata la protesta: almeno trecento studenti hanno deciso di disertare le lezioni, presentandosi davanti ai cancelli della scuola con cartelli e striscioni.

Aversa, problemi strutturali e gite saltate: protestano gli studenti del “Jommelli”

Su uno di questi campeggiava la scritta “Non restiamo in silenzio”. Durante la manifestazione è intervenuta la polizia municipale per garantire l’ordine pubblico e assicurarsi che nessuno si facesse male. La mancata gita, però, è solo l’ultima di una serie di criticità segnalate dagli studenti. Come raccontano, al Jommelli i problemi non riguardano solo l’organizzazione delle attività extracurriculari, ma anche le condizioni dell’edificio scolastico. “Il plesso C è inagibile – spiega una studentessa –. All’interno sono crollate diverse tegole che hanno colpito due ragazzi. Anche quest’anno si è ripresentato lo stesso problema e alcuni professori sono rimasti feriti”.

C’è anche chi denuncia la mancanza di opportunità per arricchire il proprio percorso formativo. “Io frequento il liceo linguistico, ma questa scuola di ‘linguistico’ ha solo il nome. Nessuno di noi ha mai avuto la possibilità di fare un viaggio all’estero per migliorare le competenze linguistiche”, afferma una studentessa. L’elenco dei disagi è lungo. “Ci sono troppi problemi strutturali, bisogna fare qualcosa. La preside non ci ascolta”, aggiunge un altro studente. Intanto, i ragazzi del Jommelli annunciano che, se le loro richieste non verranno accolte, sono pronti a manifestare di nuovo.

Le interviste