Banda di topi di appartamento in azione ad Aversa, un cittadino chiama i carabinieri e sventa il colpo. Erano stati notati mentre si intrufolavano in un appartamento nella serata di ieri, lunedì 12 agosto, in via Cilea. Una banda di tre uomini, tutti con volto coperto.

Aversa, prima il tentato furto in casa poi la fuga e lo schianto contro l’albero

La tempestiva richiesta di intervento, inoltrata da un cittadino alla Centrale Operativa del locale Gruppo Carabinieri, attraverso il numero di emergenza “112”, ha permesso alla pattuglia del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, già in circuito, di raggiungere in pochi minuti l’indirizzo segnalato.

Sul posto i militari hanno sorpreso i tre uomini che, accortisi della loro presenza sono subito saliti a bordo di una Volkswagen golf di colore grigio, già pronta con il motore acceso, e sono ripartiti a velocità sostenuta.

L’immediato inseguimento, protrattosi per alcune centinaia di metri, è terminato quando il conducente della Golf ha perso il controllo dell’auto andando ad impattare violentemente contro un albero in via S. di Giacomo. Gli occupanti, apparentemente illesi, hanno proseguito la loro fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce per le vie del centro cittadino.

A seguito della perquisizione, effettuata nell’autovettura in uso ai fuggitivi, sulla quale erano state apposte targhe risultate provento di furto denunciato lo scorso 6 agosto presso la Stazione Carabinieri di Sant’Arpino, sono stati rinvenuti due dispositivi ricetrasmittenti e vari attrezzi atti allo scasso. L’autovettura e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.