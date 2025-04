L’ordinanza sui nuovi orari della Ztl ad Aversa, firmata lunedì scorso dal sindaco Matacena – ma non ancora entrata in vigore – continua a far discutere in città, soprattutto sul piano politico. Questa mattina sono apparsi diversi manifesti a firma del movimento La Politica Che Serve, in particolare del consigliere di minoranza De Michele.

Aversa, polemica su nuovi orari Ztl: in città spuntano manifesti. “Così si soffoca il centro”

Uno di questi recita: “La città soffoca, no alla città delle auto”. Pochi giorni fa, il centrosinistra aveva rivolto un appello al primo cittadino, chiedendo di rivedere la decisione di ridurre gli orari della zona a traffico limitato, sottolineando come il provvedimento sia in contrasto con il piano traffico approvato in consiglio comunale e contro il benessere dei cittadini.

