Aversa, ordinanza movida: locali aperti fino alle 2 e alcol vietato dopo le 22

Regole più stringenti per bar, ristoranti, circoli culturali e attività di somministrazione di alimenti e bevande ad Aversa. È quanto stabilisce una nuova ordinanza firmata dal sindaco Matacena – entrata in vigore il 31 dicembre – valida fino al 30 giugno, che introduce limiti agli orari di apertura, alle modalità di diffusione sonora e alla vendita di alcolici. Tutti i locali dovranno chiudere entro le 2, con l’obbligo di rimuovere eventuali arredi esterni entro tale orario, qualora previsto dalle autorizzazioni. L’apertura potrà avvenire non prima delle 4.

Aversa, ordinanza anti-movida: locali aperti fino alle 2 e alcol vietato dopo le 22

Cambia anche la normativa sulla musica: nei giorni dalla domenica al giovedì, la diffusione musicale dovrà cessare entro le 23, mentre il venerdì e il sabato sarà consentita fino a mezzanotte. In ogni caso, la musica non dovrà mai essere percepita all’esterno dei locali, salvo specifiche autorizzazioni, e potrà riprendere solo a partire dalle 10 del giorno successivo. Per quanto riguarda la vendita di alcolici, è fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 22 fino alla chiusura. Tutti i locali dovranno esporre chiaramente gli orari di apertura e chiusura sia all’interno che all’esterno. Anche gli eventi occasionali, come spettacoli musicali o karaoke, dovranno essere comunicati al SUAP e rispettare tutte le regole stabilite dall’ordinanza, inclusi gli orari e le restrizioni sulla diffusione sonora. L’ordinanza coinvolge l’intero territorio comunale e, in caso di inosservanza, prevede sanzioni amministrative fino a 3mila euro.