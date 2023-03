Un’altra morte sul lavoro nella giornata di oggi. Il bilancio si è aggravato in questo pomeriggio, lunedì 20 marzo. Un operaio è deceduto ad Aversa mentre stava lavorando in un cantiere.

Aversa, operaio vola giù da impalcatura: morto sul colpo

L’uomo è morto sul colpo dopo essere precipitato, non è ancora chiaro se da una finestra o da un’impalcatura, durante i lavori di ristrutturazione di una casa. Da quanto si apprende, la vittima si trovava in via Musto – un cantiere privato dove erano in corso lavori di ristrutturazione del bonus 110% – .

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che indagano sulla vicenda: effettuati tutti i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica di quanto accaduto, ancora poco chiara al momento.

Nella mattinata di oggi, invece, un operaio di 40 anni è morto a Frattamaggiore. L’uomo è deceduto dopo essere stato travolto da tubi e impalcature nella ditta Genny Ponteggi. La salma è stata sequestrata per l’autopsia e trasferita nell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania.