Approvato oggi in consiglio comunale il piano generale del traffico urbano per la città di Aversa. Il piano traffico punta a migliorare la viabilità cittadina, prevedendo anche l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza. Ta le misure allo studio, quella di rendere piazza Municipio un’area pedonale. Il sindaco Franco Matacena ha sottolineato che la città di Aversa era priva di un piano aggiornato dal 2006. Da allora, infatti, non era mai stato approvato un nuovo documento per la regolamentazione della viabilità urbana.

Aversa, ok al piano traffico in consiglio. Diana: “Si va verso mobilità sostenibile”. De Michele: “Lumi su videosorveglianza”

Inoltre, è in corso la sperimentazione di un’app dedicata alla mobilità in sharing. Durante la seduta, la minoranza ha sollevato perplessità sulla gestione della videosorveglianza, chiedendo chiarimenti sui fondi ministeriali persi nell’ambito di due diversi progetti, destinati proprio a implementare il sistema di controllo urbano. Secondo quanto apprende Teleclubitalia, uno dei fondi, pari a 250mila euro, sarebbe ancora fermo a Roma ma potenzialmente recuperabile.

Le interviste