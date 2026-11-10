Aversa, oggi l’annuncio della nuova giunta: chi sarà riconfermato e chi lascerà l’esecutivo

Il primo banco di prova del patto di responsabilità è la nuova giunta. Ad Aversa, dopo aver ritirato le dimissioni nell’ultimo giorno utile, il sindaco Franco Matacena è al lavoro per ridisegnare la squadra. L’annuncio del nuovo esecutivo dovrebbe arrivare oggi, con diverse riconferme e qualche volto nuovo. Tra gli assessori che dovrebbero restare ci sono Elvira Caccavale al Bilancio, Francesco Sagliocco ai Lavori pubblici e il vicesindaco Francesco Di Palma.

Ufficiale, invece, l’addio di Nicola De Chiara, assessore alla Cultura, che in una nota ringrazia Matacena, senza però nascondere il proprio rammarico: “Auguro all’Amministrazione in carica di ritrovarsi per il bene di Aversa, anche se continuando a non investire sulle competenze e sulla meritocrazia, perdurando questo modo spudoratamente clientelare di gestire la cosa pubblica, all’orizzonte non si vede nulla di buono”, conclude il giornalista. Dopo il confronto di ieri con Luigi Dello Vicario, si attende l’indicazione di un nome femminile (si vocifera una giurista, ndr) da parte di Forza Azzurra per chiudere il cerchio.

In quota Aversa Moderata, non sarebbe stata riconfermata Iolanda Dello Margio, assessora al Verde. Per la sua sostituzione, in pole position potrebbe esserci una consigliera di maggioranza. Fuori dalla nuova squadra di governo anche Giulia Lauriello, assessora all’Igiene urbana, al cui posto dovrebbe subentrare Tommaso Mastronardi, ex funzionario comunale. In giunta dovrebbe entrare il consigliere Raffaele De Gaetano della lista il Centro per Aversa. Non resta, dunque, che attendere l’ufficialità.

IL SERVIZIO