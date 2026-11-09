Aversa, Matacena lavora a nuova giunta. Minoranza: “Ritiro last minute, cittadini senza più fiducia”

Un ritiro delle dimissioni “last minute”. La minoranza attacca il sindaco Franco Matacena, contesta le modalità con cui ha gestito la crisi e gli chiede di recuperare la fiducia di quei cittadini che, secondo i consiglieri Mario De Michele e Marco Girone, l’hanno persa.

Intanto il primo cittadino lavora alla composizione della nuova giunta. Proprio questa mattina ha incontrato Luigi Dello Vicario di Forza Azzurra, a cui spetterà indicare il nome di una donna da inserire nell’esecutivo. Si va verso una squadra con diverse riconferme e qualche volto nuovo. A lasciare la giunta dovrebbe essere l’assessore alla Cultura Nicola De Chiara. Verso la riconferma, invece, Elvira Caccavale al Bilancio, Francesco Sagliocco (Noi Aversani) ai Lavori pubblici e Iolanda Dello Margio (Aversa Moderata) al Verde. Dovrebbe restare anche il vicesindaco Francesco Di Palma (Immagina Aversa), con le deleghe all’Urbanistica, al Commercio e al Mof.

In quota Aversa Moderata, al posto di Giulia Lauriello si fa il nome di Tommaso Mastronardi, storico funzionario del Comune. Ad entrare nell’esecutivo anche il consigliere Raffaele De Gaetano (Il Centro per Aversa). Le trattative sono ancora in corso, ma la nuova squadra potrebbe essere annunciata già entro questa settimana. All’appuntamento di dicembre con il bilancio bisognerà arrivare con la giunta al completo.

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