Nuovi orari di apertura e chiusura per il Parco Pozzi e per altre aree verdi della città di Aversa. Le disposizioni sono contenute nell’Ordinanza del Sindaco numero 296/2026, appena pubblicata, e resteranno in vigore fino al 31 gennaio 2027. In particolare, il Parco Pozzi sarà aperto tutti i giorni dalle ore 6.30 alle 23, mentre per i parchi e le aree di Balsamo, Taglione, Grassia e Viale Europa l’orario stabilito va dalle 7 alle 22.

Aversa, nuovi orari per il Parco Pozzi: apertura dalle 6.30 alle 23

Per assicurare il rispetto dei nuovi orari, l’amministrazione comunale ha affidato temporaneamente a una ditta il solo servizio di apertura e chiusura delle aree. Una soluzione adottata nelle more delle rispettive concessioni già previste nel Documento unico di programmazione (DUP).

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, il provvedimento punta a rispondere alle richieste avanzate da numerosi residenti e a garantire maggiore sicurezza, decoro e quiete pubblica all’interno e nelle zone circostanti i parchi cittadini. L’amministrazione riconosce il carattere non definitivo dell’intervento, presentandolo però come un primo passo per assicurare una fruizione più ordinata e continuativa degli spazi verdi pubblici, in particolare da parte di famiglie, bambini e anziani.