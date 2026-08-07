Parchi pubblici ad Aversa, Comune apre ai privati: bando in arrivo

Circa 90mila euro l’anno per la sola manutenzione del Parco Pozzi. Una spesa che il Comune di Aversa punta ora a ridurre affidando ai privati la gestione del principale polmone verde della città. Nei prossimi giorni, infatti, verrà pubblicato il bando per la concessione del parco, dopo il via libera della giunta all’atto di indirizzo proposto dall’assessora al Verde Iolanda Dello Margio.

La concessione avrà una durata di cinque anni e comprenderà gestione, custodia e manutenzione ordinaria dell’ente, ma anche l’organizzazione di attività sportive, culturali e ricreative e la gestione della buvette. Il futuro concessionario dovrà occuparsi dell’apertura e della chiusura quotidiana del parco, della vigilanza, della pulizia, della cura del verde e dei servizi igienici, sostenendo anche i costi delle utenze. Alla base della scelta ci sono soprattutto motivi economici e organizzativi: secondo il comune, la gestione diretta comporta costi difficili da sostenere. Il parco pozzi sarà, dunque, il primo banco di prova. Poi, lo stesso modello verrà esteso al parco Balsamo. “Nelle prossime settimane sarà pubblicato l’avviso pubblico per l’affidamento della gestione. Restituire i parchi ai cittadini significa investire nella qualità della vita e nella crescita della nostra comunità”, ha dichiarato l’assessora Dello Margio.