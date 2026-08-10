Incidente ad Aversa, Audi sbanda e finisce contro un muro: giovane in ospedale

Paura ad Aversa, in via Gaetano Andreozzi, nei pressi del Parco Pozzi, dove un giovane alla guida di una potente Audi è rimasto coinvolto in un incidente. La vettura ha prima urtato un’altra automobile e poi ha terminato la sua corsa contro un muro, provocandone il crollo parziale. Il conducente è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Moscati di Aversa.

Incidente ad Aversa vicino al Parco Pozzi

L’incidente è avvenuto ieri sera, domenica 9 agosto. Secondo il racconto di un automobilista che si trovava alle spalle dell’Audi, la vettura sarebbe rimasta inizialmente incolonnata nel traffico nei pressi dell’ingresso del parco. A un certo punto, il conducente avrebbe deciso di uscire dalla fila, accelerando con decisione. Nel giro di pochi istanti l’auto avrebbe acquistato velocità, fino a perdere aderenza e iniziare a sbandare.

L’Audi sbanda, colpisce un’auto e finisce contro il muro

La corsa della vettura si è conclusa poco dopo con un doppio impatto. L’Audi ha prima colpito un’automobile che procedeva davanti e successivamente è finita contro il muro presente sul lato sinistro della carreggiata. Lo schianto è stato particolarmente violento e ha provocato il crollo di una porzione del muro che costeggia la strada.

La dinamica esatta dell’incidente dovrà essere ricostruita. Gli elementi relativi alla manovra e all’accelerazione che avrebbero preceduto lo schianto emergono, al momento, dal racconto di un testimone presente sulla strada.

Giovane soccorso dal 118 ad Aversa

Dopo l’incidente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure al giovane conducente dell’Audi. Il ragazzo è stato successivamente trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa, dove è stato sottoposto agli accertamenti necessari.