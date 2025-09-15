Aversa, nuova nomina in giunta: Iolanda Dello Margio assessora al Verde pubblico

È ufficiale: il sindaco di Aversa, Franco Matacena, ha firmato poco fa il decreto di nomina che porta in giunta Iolanda Dello Margio, nuova assessora con delega al Verde pubblico, parchi e giardini. Commercialista di professione, Dello Margio era la prima dei non eletti in quota Aversa Moderata e da oggi entra a far parte della squadra di governo.

Le deleghe oggi assegnate erano finora nelle mani del sindaco, che però mantiene per sé quella al Bilancio. Resta da capire se il primo cittadino deciderà di nominare un assessore ad hoc oppure se terrà ancora la delega, scelta che potrebbe arrivare prima o dopo le prossime elezioni regionali. La nomina segue di pochi giorni un altro ingresso in giunta: quello di Giovanni Tirozzi, in quota Forza Azzurra, designato assessore alla Pubblica istruzione.