Aversa, neoassessore De Gaetano: “Più controllo a raccolta rifiuti. Buvette parco Pozzi a privati”

La priorità è quella di eliminare il degrado in alcuni punti della città». Raffaele De Gaetano, esponente de Il Centro per Aversa, è uno dei quattro nuovi assessori della giunta Matacena. Con il decreto di nomina firmato ieri gli sono state affidate, tra le altre, le deleghe all’Igiene urbana, alle Politiche ambientali e al Verde pubblico. Al suo posto in Consiglio comunale subentrerà Imma Dello Iacono.

De Gaetano ha ringraziato le assessore uscenti Giulia Lauriello e Iolanda Dello Margio per il lavoro svolto. Per evitare nuovi accumuli di rifiuti lungo le strade, il nuovo assessore ha già convocato un incontro con i responsabili dell’azienda e i capi servizio. “Cercheremo di dare un impulso maggiore per quanto riguarda il monitoraggio”, ha spiegato.

“Per i parchi è stato fatto un buon lavoro. Continueremo su questa scia”, ha aggiunto De Gaetano. Le attività del programma GOL proseguiranno fino al 31 gennaio. In vista di quella scadenza, l’assessore ha riferito di essersi già attivato con la dirigente e l’area finanziaria per stanziare le risorse necessarie a proseguire gli interventi. Sull’affidamento della buvette ai privati, De Gaetano ha spiegato che “il parco Pozzi in house è difficilmente gestibile” e ha aperto alla possibilità di alleggerire le condizioni della procedura nel caso in cui risultassero troppo onerose per i partecipanti.

L’intervista